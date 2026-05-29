記事ポイント淡路島の絶景オーシャンビューを望むステーキレストランが、6月1日から夏限定の約20種ビュッフェを提供します淡路牛ステーキにあわせ、「福良手延べ製麺所」の手延べそうめんを使った中華サラダや”幻の果実”なるとオレンジのパウンドケーキが登場します6月・7月・8月の肉の日にはステーキ食べ放題の特別ビュッフェも開催されます 淡路島の播磨灘を見渡す絶景レストランが、夏ならではの島の恵みを詰め込んだビ