記事ポイント2025年の保育運営事業者の倒産件数が過去最多を更新し、業績悪化事業者が4割を超えている給食・人材・DX・保護者支援・防災の5領域を担う6社が2026年7月14日・15日にオンラインセミナーを共催する実際にサービスを導入した保育施設も登壇し、現場目線の運営改善事例が共有される 保育業界は、待機児童問題がひと段落した今、定員割れや人材不足という新局面に直面しています。帝国データバンクの調査によると、20