記事ポイント東急エージェンシーが東急線車内ビジョン「TOQビジョン」で没入型OOH広告コンテンツ『Eggs Station』を2026年6月1日より放映開始30秒の次世代アーティストミュージックビデオを週替わりで配信、二次元バーコードから楽曲視聴への動線を常時設置3万組以上のアーティストが登録する音楽プラットフォーム「Eggs」と連携し、偶然の音楽との出会いを電車内で提供 東急線の車内で、次世代アーティストの音楽と偶然出会