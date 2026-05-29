◇プロ野球 交流戦 楽天-ヤクルト(29日、楽天モバイルパーク)ヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手。29日にプロ初昇格をつかむと、同日「6番・サード」でスタメン起用となりました。初回にはゴロの間に先制点をあげていたヤクルト。2回の先頭として松下選手にプロ初打席が回ります。対したのは、20年目を迎える楽天のベテラン右腕・岸孝之投手。初球のストレートをとらえると、レフトのライン際に飛びました。松下選手は一