いわゆる“ゾンビたばこ”を使用したとして有罪判決を受けた、元プロ野球・広島カープの羽月隆太郎被告（26）。28日夜、SNSの生配信で、自身のほかにも5人の選手が“ゾンビたばこ”を使用していたという趣旨の発言をしました。■「知人からシーシャだと…」約10分間の生配信で語る“ゾンビたばこ”とよばれる指定薬物を使用したとして有罪判決を受けた、元プロ野球・広島カープの羽月隆太郎被告。28日夜、SNSで生配信を行いました