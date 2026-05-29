千葉県警・柏警察署に所属する巡査長の男（39）が、オンラインカジノで賭博をしたとして書類送検され、停職6か月の懲戒処分を受けました。千葉県警によりますと、柏警察署に所属する巡査長の男（39）は去年11月からことし2月にかけて、海外のオンラインカジノで賭博をしたとして書類送検されました。消費者金融などから1000万円以上を借り、主にバカラやポーカーで、一日に平均して70万円から150万円、合計およそ1億円を賭けていた