韓国プロ野球の斗山ベアーズは２９日、元ＤｅＮＡでオイシックスの高田琢登投手（２３）とアジアクオーター契約を結んだ発表した。公式Ｘ（旧ツイッター）には「ＷＥＬＣＯＭＥ」として「ファンの皆様の多くの応援をお願いします！」と記した。高田は静岡商から２０年度ドラフト６位でＤｅＮＡ入団。４年間で１軍出場はなく２４年オフに戦力外となった。２５年からオイシックスでプレーしていた。