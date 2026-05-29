お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤がABEMA的ニュースショーに出演した際に、コンビの活動再開について語る場面があった。【映像】スピードワゴン復帰ライブの様子MCの千原ジュニアから「スピードワゴン2人での動画が話題になっているそうで？」と問われると、井戸田は「3月末にコンビとして復帰しまして。5月にライブがあった。（動画は）小沢さんのYouTube。初めて復帰したライブの数時間前の動画です。久々にネタをや