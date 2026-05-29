「日本ハム−巨人」（２９日、エスコンフィールド）タレント・中山秀征がファーストピッチに登場した。新庄監督と親交があり、背中に「ＢＩＧＢＯＳＳ」、胸に「気愛」のメッセージが入ったＴシャツを着用。打席には清宮幸太郎が入った。ボールはノーバウンドで捕手まで届き、満面の笑み。清宮とも笑顔で言葉を交わした。「心臓が飛び出そうです。今までで、一番いいボールが投げられました」とうなずいた。打者役の清