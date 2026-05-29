〈勉強を深めたければSNSをログアウトし、「宿題」を持って散歩に出よ〉から続く「ストイックに頑張る」ことの美点は多くの人が感じるところでしょう。成果を出す人こそキツさを快楽に変えるプロ。ではいかにしてその転換を可能にするのか？哲学者ドゥルーズのマゾヒズム論をヒントに、他人のルールに縛られず、勉強の負荷を自分でデザインする秘訣に迫る。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「勉強を手に入れたい」。そう願う