お笑いコンビ「スリムクラブ」真栄田賢（50）が29日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。“電車内暴行トラブル”を巡り、視聴者から意見が寄せられる場面があった。真栄田は空いていた電車で足を組んで座っていたところ、停車して駅に着いた瞬間、隣に座っていた30代くらいの男性から突然、組んでいた足を蹴り上げられたという。男性はそのまま電車を降り「来いよ」と挑発。真栄田も追いかけようとした