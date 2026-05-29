政府は２９日、国産木材の活用促進に向けた関係省庁連絡会議の初会合を開き、木造率（床面積）が低い中高層の建築物での利用を後押しする方針を確認した。国内林業を活性化させ、サプライチェーン（供給網）の維持につなげる。議長を務める佐藤啓官房副長官は会議で、建築資材の寸法などの標準規格作りについて「中高層建築の木造化の推進に向けて非常に重要だ」と述べた。４階建て以上のマンションや商業施設などの柱や、はり