最新のコメの平均価格が発表され、およそ10か月ぶりに3700円を下回りました。【映像】店頭に並ぶコメ農林水産省によりますと、5月24日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は5キロあたり3692円と、前の週から76円値下がりしました。3700円を下回るのは去年7月下旬以来およそ10カ月ぶりです。販売比率の高い銘柄米の価格が3758円と83円値下がりして、全体の価格を押し下げました。銘柄米の