「デイリースポーツ賞」（２９日、弥彦）内藤秀久（４４）＝神奈川・８９期・Ｓ１＝が菅原大也（神奈川）マークから最終４角で内を突いて差し脚を発揮。逃げた阿部将大（大分）を差し切り１着。２２年４月松戸以来、４年ぶりの優勝を飾った。２着には阿部、３着には伏見俊昭（福島）が入った。神奈川のガッツマーカー・内藤がこん身のパワーを直線で発揮した。レースは阿部が突っ張り先行。菅原は最終２角過ぎからまくり発進