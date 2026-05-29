日本サッカー協会（JFA）が５月29日、アイスランド代表の来日メンバーを発表した。同代表は５月31日に東京の国立競技場で日本代表と対戦する。森保ジャパンにとっては、北中米W杯前の壮行試合だ。53歳のアルナル・グンラウグソン監督が率いるアイスランド代表は、FIFAランキング75位で、北中米W杯には出場しない。６月10日にはアメリカでアルゼンチン代表と対戦するなか、アイスランドサッカー協会曰く「日本との試合は代表