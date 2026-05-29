北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告は、午後２時４０分から始まった弁護側の被告人質問で、女子高校生に会う前の心境について「イライラしていた」と話しました。また、女子高校生にＳＮＳへ内田被告の写真を無断で投稿されたことについて、「本当の目的って何だろうといろいろ考えて不安でした」と述べました。女子高校生は「すみません」と謝るばかりだったといいます。