石川の打棒が注目を集めている（C）産経新聞社中日の右のロマン砲・石川昂弥の豪快アーチにファンから熱視線が向けられている。セ・リーグ各チームが交流戦に入って星を落とす中、順調に勝ち星を重ねているのが井上一樹監督率いる中日だ。【動画】この非凡なスイング！石川昂弥の豪快アーチシーン5月28日の楽天戦（バンテリン）にも2―1で逆転勝ち。今季2度目の3連勝を果たした。楽天とのカード3連戦では右のロマン砲の豪