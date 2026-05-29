お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは5月29日、自身のInstagramを更新。次女のかわい過ぎる朝ご飯ショットを公開しました。【写真】次女のかわい過ぎる朝ご飯「こんな可愛い子いるの…？！」庄司さんは「次女今日はママが朝から仕事で朝ごはんは一緒に食べれない寂しいからママの絵描いてそれ見て食べるって可愛い」とつづり、1枚の写真を披露。テーブルに自分で描いたお母さんの似顔絵を置き、トーストを頬張る次女の姿が