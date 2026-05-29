金沢の伝統工芸「加賀水引」をコンセプトにした1日1組限定の宿が6月、ひがし茶屋街にオープンします。その魅力を一足早く取材してきました。ひがし茶屋街に6月1日オープンする「YADO 璃那 RINA」。ひがし茶屋街のメインストリートに佇む町屋を改装した宿で、客室からは茶屋街の風情ある町並みを望むことができます。大野紘乃キャスター「部屋に入ってまず迎えてくれるのは紅白の水引きで作られた、その名も〓目出鯛〓という作品で