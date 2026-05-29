2026年5月31日は、「巳の日」「大明日」「天一天上」に加え、「射手座満月」が重なる特別な開運日です。金運や豊かさを引き寄せるエネルギーに加え、「手放し」や「リセット」の力が高まりやすいこの日は、不要なものを整理し、新しい流れを呼び込む絶好の機会。運気の流れを切り替えたい人は、ここでのアクションが大きな転機となるかもしれません。今回は、この日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介し