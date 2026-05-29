焼鳥屋「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティジャパンは、タイトーから「タイトーくじ 鳥貴族」を、全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗で5月30日から順次販売する。鳥貴族初となるタイトーくじは、「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」などの人気メニューをモチーフに、ユニークなグッズが勢ぞろいした、鳥貴族ファン必見のくじ。日常に“トリキ”の楽しさを取り入れられる限定アイテムをライン