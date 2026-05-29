「ハンドラボ アルコール消毒スプレー」サラヤは、物品用消毒剤として医薬部外品の承認を取得した「ハンドラボ アルコール消毒スプレー」を、5月29日からSARAYA ONLINE SHOPおよび楽天サラヤ公式ショップで先行発売する。近年、家庭内においてもウイルスや菌を「持ち込まない・広げない」という衛生意識が高まりつつある。一方で、「除菌」や「消毒」など、目的に応じた衛生対策の違いは分かりにくいと感じる人も少なくない。この