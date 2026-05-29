観光庁の看板観光庁が29日発表した4月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテル・旅館に泊まった日本人と外国人は前年同月比4.6％減の延べ5063万人だった。減少は11カ月連続。外国人は9.0％減の1573万人だった。日中関係の悪化に伴い、中国からの宿泊者数が引き続き減少。観光庁は、昨年は4月だったキリスト教の休暇が今年は3月にもまたがり、旅行者が減ったと説明した。国・地域別データがある施設で比較すると、中