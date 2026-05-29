「特区民泊」の受付会場に並ぶ人＝29日午前、大阪市中央区大阪市は29日、国家戦略特区に基づく「特区民泊」の新規申請の受け付けを停止した。期限前に駆け込み申請が殺到し、5月の申請は千件を超えた。市には全国の特区民泊施設の9割以上が集中する。近隣住民からの苦情が相次いだのを受け、申請受理を打ち切る方針を国に伝えていた。29日午前9時ごろ、受付会場では窓口が開く前から約10人が列をなしていた。5月に入り新規申請