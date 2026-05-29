新メニューイメージ（主に路面・ロードサイド・商業施設内（レストランコート））ペッパーフードサービスは、6月1日から、原材料費・人件費・エネルギーコストの上昇に伴い「いきなり！ステーキ」のメニュー価格改定および新メニュー導入を実施する。消費者には負担をかけてしまうが、今後も品質とサービスの維持・向上に努めていく考え。改定後の価格および詳細は、「いきなり！ステーキ」公式ホームページなどで確認してほしいと