ルーマニア国防省は29日、ロシアのドローン攻撃で2人が負傷したと発表した。ルーマニア当局などによると、ウクライナとの国境に近い、ルーマニアのガラツィ市で29日、ロシアのドローンが集合住宅に墜落し、2人が軽傷を負った。ルーマニアの外相は「ロシアによる深刻かつ無責任なエスカレーションを示している」と非難し、ロシア大使を外務省に召喚して抗議する考えを明らかにした。NATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長はSNSに