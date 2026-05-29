エフエム東京本社ビル＝東京都千代田区エフエム東京は29日、10代がパフォーマンスする音楽フェスティバル「閃光ライオット」（ソニー・ミュージックエンタテインメントと共催）へ出演を希望するグループや個人の応募数を水増し公表したとして、社長ら役員5人と社員16人の処分を決めた。エフエム東京によると、関係者の指摘から調査を開始。2023年は3674組、24年は3078組、25年は3371組と公表していたが、実際の応募数は23年が1