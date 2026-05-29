俳優の賀来賢人が5月31日、MBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。【写真】当時のバチバチを回想…大河主演俳優に「一番解せない」とぶっちゃける賀来賢人林修が“時代のカリスマ”と対峙する＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、自身が原案・プロデューサー・主演を務めた配信ドラマで世界的大ヒットを記録し、国内外で圧倒的な存在感を放つカリスマ、賀来賢人。リモートで登場した福田雄一