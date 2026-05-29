現在行われているプロ野球交流戦でパ・リーグ本拠地での初戦を迎える29日。セ・リーグ各球団の指名打者が出そろいました。【阪神】7番・福島圭音打率.25981打数21安打0本塁打【ヤクルト】2番・サンタナ打率.260154打数40安打10本塁打【巨人】5番・大城卓三 打率.35385打数30安打4本塁【DeNA】4番・筒香嘉智 打率.23269打数16安打3本塁打【広島】5番・モンテロ 打率.244119打数29安打5本塁打【中日】5番・福永裕基 打率