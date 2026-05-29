「アイススラリークールチャージ」医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の富士薬品は、6月1日、「Delicharm（デリチャーム）」ブランドから「アイススラリークールチャージ」を発売する。「アイススラリークールチャージ」は、凍らせて飲むアイススラリー飲料。冷たい状態で摂取することで体調管理をサポートすることに加え、汗で失われがちな水分と塩分の補給をサポートする。同商品は、主に富士薬品グループの