5月27日、モデルやフルート奏者として活躍するCocomiがインスタグラムのストーリーズを更新。突如始まった“カメラ講座”に、反響が続々と寄せられている。【写真】「神すぎる！」Cocomiが撮影したKoki,の超美麗ショットCocomi、妹Koki,の写真を連投発端となったのは、インスタグラムで募集していたファンからの質問だ。《奥さんを上手にカメラで撮りたいです！コツを教えていただきたいです！》という問いに対し、Cocomiは《