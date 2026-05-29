アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙開発会社の無人ロケットが、発射台で爆発しました。発射台のロケットが突如、大きく爆発しました。ベゾス氏が設立した宇宙開発会社ブルーオリジンの大型ロケット「ニューグレン」が28日、アメリカ・フロリダ州の発射台で爆発しました。ブルーオリジン社は、「燃焼実験中に異常が発生した」と発表しています。ベゾス氏はSNSで、関係者全員の無事を明らかにした上で、原因特定には時期