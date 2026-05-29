兵庫県たつの市内に設置された防犯カメラの映像には、黒地に白のラインが入ったズボンとグレーの靴を履いた男が歩いていく様子が映っています。 田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が自宅で遺体となって発見された5月19日の午前9時から10時ごろにかけて撮影されたもので、男は全国に指名手配中の住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）とみられています。 大山容疑者とみられる男は30分後に戻ってきました。上