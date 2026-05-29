小泉防衛相は２９日の記者会見で、ウクライナ支援の調整を担う北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の組織「対ウクライナ安全保障支援・訓練組織（ＮＳＡＴＵ）」に、自衛官４人を派遣すると発表した。無人機（ドローン）などを活用した「新しい戦い方」に関する知見を得る狙いがある。期間は約１年間を予定している。ドイツ西部ウィースバーデンの米軍基地内にあるＮＳＡＴＵ本部で、各国が提供する防衛装備品やウクライナ兵の訓練に