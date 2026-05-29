この記事の画像を見る『木挽町のあだ討ち』（新潮社）で直木賞・山本周五郎賞をダブル受賞し、同作の映画化も話題となった永井紗耶子さんが、このたび新たな連作短編集『めぐる糸 明治浪漫霊異譚』（双葉社）を上梓した。本書は、霊が視える斎木啓吾と、名家に生まれた変わり者の連翹寺正周のバディが数々の霊異に向き合う。恐怖心を煽る怪談話ではなく、浪漫と人情味あふれるエピソードが印象深い一冊だ。霊異をテーマに据えたき