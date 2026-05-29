ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太（３３）とＢＡＬＬＩＳＴＩＫＢＯＹＺの奥田力也（２６）が２９日、都内で行われた、生成ＡＩでダンス上達を支援する新アプリ「ＡＩＤＡＮＣＥＬＡＢＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ」のローンチ記念イベントでトークセッションを行い、中務が奥田との衝撃的な出会いを明かした。初対面はＬＤＨが運営するダンススクール、ＥＸＰＧの大阪校に奥田が入学した時。中務は「