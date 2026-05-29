※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。この記事の画像を見る 動物好きで知られる令和ロマン・松井ケムリが、動物たちの生態に自らの生き方を照らし合わせながら人生観を語ったエッセイ集『ナマケモノの朝は、午後からはじまる。』が好評発売中。本書に詰め込んだ思いについて語ってもらった。――本書の特徴について聞かせてください。松井ケムリさん（以下、松井ケムリ）：動物の生態を紹介するだけなら