【漫画】本編を読む贈り物は、単なるモノのやり取りではない。相手の生活や好みを想像しながら、こちらの思いを形にして伝える行為だ。『おくりものコンシェルジュ』（メクチハナ/KADOKAWA）は、そんな贈り物の持つ可能性を伝えてくれる作品だ。編集長から「センスなし」という烙印を押された新米編集者・美瑠町やす子が、天才ギフトコンシェルジュ・永禮カオルと出会ったことで少しずつ成長していくストーリー。第2巻『おくり