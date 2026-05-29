ステージ4のがんと診断されながら、フルマラソンやウルトラマラソンに出場している市民ランナーがいる。手術をくり返し、抗がん剤治療の副作用に苦しみながらもなぜ走り続けるのか。ジャーナリストの亀井洋志が、昨年12月の沖縄ウルトラマラソンに挑戦した患者2人に迫った――。写真＝本人提供ホノルルマラソンを完走した時の五十木輝美さん - 写真＝本人提供■30代でがんを告知されて「立てた目標」いつまでも走り続けていたい―