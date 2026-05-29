リハビリから復帰後のわずか２試合で今度は左腹斜筋を痛め、再び無念の負傷者リスト入りしたドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手（３４）に、盟友のミゲル・ロハス内野手（３７）が励ましのメッセージを送っている。キケは左ヒジを手術し、今季はマイナースタート。懸命のリハビリを終えて２５日（日本時間２６日）のロッキーズ戦で待望の復帰を果たした。２試合で４打数４安打、１本塁打の活躍を見せたが、２６日（同２７日