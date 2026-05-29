凪良ゆうによるヒット小説を、映画「余命10年」(2022年)、「正体」(2024年)の藤井道人監督が映像化する2026年10月公開予定の映画「汝、星のごとく」。愛し合いながらも運命に翻弄される2人の15年にわたる切ないラブストーリーは、最旬俳優とも言える横浜流星と広瀬すずの共演であることも含め、早くも期待が高まっている。主人公・青埜櫂を演じる横浜は、昨年、主演を務めた大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」や、驚異的な