【モデルプレス＝2026/05/29】8月13日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」の第2弾出演者が発表された。【写真】TikTokがきっかけで人気急上昇中アイドル、可愛すぎる浴衣姿◆「関西コレクション2026 A／W」出演者第2弾発表2025年、韓国のオーディション番組「UNIVERSE LEAGUE」から誕生。デビューから1年足らずで計12冠を達成し、“怪物新人”として注目を集め、2026