【モデルプレス＝2026/05/29】元フジテレビアナウンサーの秋元優里氏が5月28日、自身のInstagramを更新。資格試験に合格したことを報告し、反響が寄せられている。【写真】42歳元フジアナ、資格試験合格を報告で近影公開◆元フジアナ・秋元優里氏、資格試験合格を報告秋元氏は「女性活躍検定に合格しました」とつづり、証明書を指さして笑顔を浮かべるソロショットを公開。秋元氏が合格した女性活躍検定とは、ジェンダー平等や女性