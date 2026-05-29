◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、美浦トレセン２分の１の抽選を突破したケントン（牡３歳、美浦・田島俊明厩舎、父リアルスティール）は、坂路を６６秒６―１６秒０で流したのち、角馬場で調整。田島調教師は「少し気が入ってしまいましたが、その後はひかえめにできています。気配は特に変わらず、順調にきています」と評価した。手にした２枠３番には「内めでいい