◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）「３番・右翼」で先発出場している巨人の丸佳浩外野手が第１打席で先制タイムリーを放った。好調の新打線が初回から機能した。先頭の泉口が四球、吉川が中前打で一、三塁とチャンスメイクし、今季２度目の３番に入った丸が打席へ。日本ハム先発・達の外角高め直球をたたくと、高く弾んだゴロが三塁手のグラブの先を抜けて左前へ抜けた。「打っ