◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン第２日（２９日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）単独首位で出た木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）は４バーディー、３ボギーの７１で回り、トップと４打差の４位に後退した。１０バーディーを奪った初日から一転、もどかしいラウンドとなった木下は「ショットもパットも全然ダメでした。パットのフィーリングは悪くなかったが、いいショットがゼロに近かった」と振