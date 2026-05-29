【ポケなで モンスターボール ピカチュウふれんずセット】 7月18日 発売予定 価格： セット 9,878円 ポーチ単品 2,750円 タカラトミーは、液晶玩具「ポケなで モンスターボール」と専用ポーチがセットになった「ポケなで モンスターボール ピカチュウふれんずセット」を7月18日に発売する。価格は9,878円。ま