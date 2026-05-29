◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン第２日（２９日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）首位と１打差の２位で出た小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、通算１５アンダーで後続に３打差をつけ単独首位に躍り出た。出だしの１０番をバーディー発進。その後はパーが並んだが、１８番パー５で上昇気流に乗った。ファーストカットから残り約３００ヤードを直ドラ