【THE GUNDAM BASE POP-UP in EHIME】 開催期間：8月1日～8月30日 会場：エミフルMASAKI （愛媛県伊予郡松前町筒井850番） BANDAI SPIRITSは、イベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in EHIME」を8月1日より開催することを発表した。開催期間は8月30日まで。会場は「エミフルMASAKI」。 「THE GUNDAM BASE POP-UP」は、BANDAI SPIRITSが運営する期間限定の出