◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほペイペイ）ソフトバンクの山川穂高内野手が「６番・一塁」で８試合ぶりにスタメン復帰した。今カードはパ・リーグの本拠地開催。柳田悠岐外野手が「５番・ＤＨ」で出場する。交流戦開幕戦の２６日・巨人戦（東京ドーム）で今季１号を放った山本恵大外野手は２戦続けてベンチスタートとなった。先発は、大関友久投手は５月６日の西武戦（ベルーナドーム）